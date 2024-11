Kremlin ontkent betrokkenheid bij schade communicatiekabels

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Kremlin ontkent dat Rusland betrokken is geweest bij de schade aan twee communicatiekabels in de Oostzee. "Het is werkelijk absurd om Rusland zonder enige reden overal de schuld van te blijven geven", zei woordvoerder Dmitri Peskov op een vraag naar de kabelkwestie tijdens een persconferentie.

Hij stelt dat de situatie "lachwekkend" is om het uitblijven van een reactie op "Oekraïense sabotageactiviteiten in de Baltische Zee". Daarmee verwijst hij naar de schade aan Nord Stream-gaspijpleidingen in 2022. Volgens Rusland is Oekraïne daar verantwoordelijk voor.

Zondag en maandag is schade ontstaan aan een datakabel tussen Litouwen en Zweden en een tussen Duitsland en Finland. De onderzoeken lopen nog. Duitsland en Zweden vermoeden dat er mogelijk sprake was van sabotage. De Finse netwerkexploitant Cinia denkt dat de breuk in de kabel naar Duitsland is veroorzaakt door een "externe kracht".

Europese functionarissen hebben Rusland recent beschuldigd van "het escaleren van hybride aanvallen" op westerse bondgenoten van Oekraïne.