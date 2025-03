Wildpoepen 'op de leipste plekken': dit doet Powned met jouw belastinggeld

Als leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat van een balkon af poepen, is het land te klein. En terecht, zoiets is natuurlijk te goor voor woorden. Maar wat als omroep Powned precies hetzelfde doet? En dat met belastinggeld mogelijk wordt gemaakt bovenop de klimtoren bij Kardinge?

Volgens Powned is ‘poepschaamte’ een probleem waar mensen vanaf moeten. Hun oplossing? Poepen op de gekste plekken, voor de camera. De verslaggevers noemen dit zelf een extreme manier van ‘exposure-therapie’.

Wildpoepen als 'therapie'

De voice-over trapt het item af met: “Poepen bij wildvreemden, wildkakken waar het niet mag en een drol van grote hoogte laten vliegen. Zodat jij rustig kan kakken bij je schatje. Fuck poepschaamte.” En dan is het zover en gaan de kringspieren los: verslaggevers hurken in de bosjes, achter een heg, op een stuk gras waar een bord staat: ‘Hier geen hondentoilet.’ Ook daar wordt dus een hoopje achtergelaten.

Op naar de toren

Maar dat is nog niet alles. Een verslaggever klimt helemaal naar boven op de toren bij Kardinge, hangt aan touwen over de rand en laat het los. “Daar vliegt ie,” roept een collega. En even later: “Fuck it, ik ga ook gewoon plassen.” Afsluitend zegt de hoofdrolspeelster: “Trots dat ik het heb gedaan en dat ik een voorvechter ben van normaal doen over poepen.”

Dat Powned zich vaak onderaan de ladder van fatsoen, creativiteit en journalistiek bevindt, is bekend. Maar dit slaat alles. Bedenk even: hier gaat miljoenen euro’s aan subsidie naartoe. Geld bedoeld om mensen te informeren en te vermaken. En dan krijg je dit. Geen wonder dat er veel kritiek is.

NPO zakt door de bodem

Het filmpje staat op het YouTube-account van NPO 3. Na elf dagen hebben ruim 19.000 mensen ernaar gekeken. Zo’n zestig mensen lieten een reactie achter. De toon is duidelijk: “Kan ik mijn belastinggeld hierop nog terugvragen bij de aangifte?” of: “Echt bizar dat de NPO zo diep is gezakt, wat een content. Echt top!” En ook: “Hierom stem ik FvD.”

Bron: Sikkom