NSC-top betreurt aftreden partijgenoot Idsinga

DEN HAAG (ANP) - NSC betreurt dat partijgenoot Folkert Idsinga heeft besloten op te stappen als staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingen. Maar de partij respecteert "zijn persoonlijke besluit", meldt NSC in een verklaring.

Waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven vindt zijn vertrek "echt enorm jammer. Vooral voor hem persoonlijk vind ik dit vreselijk. Ik wens hem namens de fractie van Nieuw Sociaal Contract veel kracht in deze moeilijke tijd. Nederland is nu een gedreven en kundig bestuurder armer." Vicepremier voor NSC en minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum laat zich in soortgelijke bewoordingen uit.