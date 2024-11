Brand in oud wooncomplex Rotterdam is uit

ROTTERDAM (ANP) - De brand in een 130 jaar oud wooncomplex op het Noordereiland in Rotterdam is uit. Het sein brand meester is gegeven en de laatste "hotspots" zijn geblust, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Uiteindelijk zijn vijf woningen en wat werkplekken verloren gegaan. De tien tot vijftien bewoners van de woningen krijgen andere huisvesting, aldus de zegsman. De geëvacueerde bewoners van woningen naast de brand, kunnen waarschijnlijk terugkeren. Niemand is gewond geraakt. De oorzaak wordt nog onderzocht, zegt de woordvoerder.

Het blussen van de brand aan de Thorbeckestraat duurde volgens de zegsman "best bijzonder lang voor een Rotterdamse woningbrand". De woordvoerder wijst erop dat het niet veilig was voor de brandweer om van binnenuit te blussen. "En het is een oud pand, met waarschijnlijk veel vertimmeringen, waarbij het vuur niet goed bereikt kon worden doordat we van buitenaf moesten blussen. Dat kostte tijd en moeite."