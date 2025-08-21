ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NSC zet Van Vroonhoven op plek twee kandidatenlijst

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 12:23
anp210825122 1
DEN HAAG (ANP) - Nicolien van Vroonhoven staat onder lijsttrekker Eddy van Hijum op de conceptkandidatenlijst van NSC voor de Tweede Kamerverkiezingen. Demissionair minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) maakt de top 3 compleet. De hooggeplaatste kandidaten zijn veelal huidige Kamerleden en bewindspersonen.
Op nummer vier staat Kamerlid Merlien Welzijn, gevolgd door Tjebbe van Oostenbruggen, momenteel nog staatssecretaris voor Belastingen.
NSC-bewindsman Caspar Veldkamp ontbreekt op de lijst, net als zorgminister Daniëlle Jansen. Eerder hadden verschillende Kamerleden van de partij al aangegeven dat ze niet terugkeren op de lijst.
Bij de vorige verkiezingen scoorde NSC nog twintig zetels, in de huidige peilingen staat de partij op nul tot twee zetels.
Vorig artikel

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

Volgend artikel

VK ziet aantal asielverzoeken stijgen naar recordhoogte

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

generated-image (6)

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes