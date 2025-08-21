NSC zet Van Vroonhoven op plek twee kandidatenlijst

DEN HAAG (ANP) - Nicolien van Vroonhoven staat onder lijsttrekker Eddy van Hijum op de conceptkandidatenlijst van NSC voor de Tweede Kamerverkiezingen. Demissionair minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) maakt de top 3 compleet. De hooggeplaatste kandidaten zijn veelal huidige Kamerleden en bewindspersonen.

Op nummer vier staat Kamerlid Merlien Welzijn, gevolgd door Tjebbe van Oostenbruggen, momenteel nog staatssecretaris voor Belastingen.

NSC-bewindsman Caspar Veldkamp ontbreekt op de lijst, net als zorgminister Daniëlle Jansen. Eerder hadden verschillende Kamerleden van de partij al aangegeven dat ze niet terugkeren op de lijst.

Bij de vorige verkiezingen scoorde NSC nog twintig zetels, in de huidige peilingen staat de partij op nul tot twee zetels.