Tienduizenden werknemers zitten op dit moment thuis in hun eerste of tweede ziektejaar. Het kabinet overweegt de verplichte loondoorbetaling bij ziekte te verkorten van twee jaar naar één of anderhalf jaar, maar over wat er dan gebeurt met mensen die nu al ziek zijn, is nog niets besloten.

Waar het om draait

Je werkgever betaalt bij ziekte nu maximaal 104 weken je loon door, minimaal 70 procent. Het UWV verwacht voor 2026 zo'n 80.900 nieuwe WIA-toekenningen: evenveel werknemers die het einde van hun tweejarige ziekteperiode naderen. Minister Aartsen stuurde zes scenario's naar de Kamer om die loondoorbetaling te verkorten, zo meldde onder meer Flexmarkt. Op Prinsjesdag was over het ziekengeld nog niets besloten, schreven we eerder, en dat geldt nog sterker voor de vraag: wat als je nu al ziek bent?

De Kamerbrief zwijgt over de tussengeneratie.

Scenario 1: je houdt de oude regels

Bij eerdere wetswijzigingen koos de wetgever voor overgangsrecht. Toen de loondoorbetaling voor zieke AOW-werknemers in 2023 werd verkort van dertien naar zes weken, gold de nieuwe termijn alleen voor wie ná 1 juli 2023 ziek werd. Wie al ziek was, behield de oude termijn. Het UWV oordeelde destijds dat de wijziging alleen haalbaar was als bestaande ziektegevallen werden ontzien, zo blijkt uit een analyse van advocatenkantoor Dirkzwager. Dit is het meest waarschijnlijke pad, maar het is nergens vastgelegd voor de huidige hervorming.

Scenario 2: de regels veranderen terwijl je ziek bent

Stel dat de loondoorbetaling naar één jaar gaat en jij zit in maand veertien. Dan zou je plotseling aan het einde van je beschermde periode zitten. Je werkgever hoeft niet langer loon door te betalen en je ontslagbescherming kan eerder vervallen, een combinatie die we eerder beschreven als de dubbele klap. Dit scenario is juridisch omstreden en politiek onwaarschijnlijk, maar zolang er geen overgangsregeling is vastgelegd, is het niet uitgesloten.

Scenario 3: de peildatum bepaalt alles

Een tussenvariant: de wetgever kiest een peildatum. Wie vóór die datum ziek werd, houdt twee jaar bescherming. Wie erna ziek werd, valt onder de nieuwe regels. Voor iemand die deze maand ziek is geworden, kan één verschoven datum een heel jaar bescherming schelen.

Wat je nu al kunt doen

Wacht niet tot Den Haag duidelijkheid geeft. Controleer wat je cao zegt over loondoorbetaling: veel werknemers krijgen via hun cao meer dan het wettelijk minimum. Zorg dat je re-integratiedossier op orde is, want als de regels halverwege veranderen is een volledig dossier je belangrijkste bewijs dat alles correct is verlopen. En begin op tijd met de voorbereiding van een eventuele WIA-aanvraag: eind maart 2026 wachtten volgens het ministerie van SZW meer dan 11.000 mensen langer dan zes maanden op een beoordeling.

Het kabinet beschrijft zes manieren om de loondoorbetaling te hervormen. Maar voor wie nu al ziek thuis zit, ontbreekt het antwoord op de vraag die er het meest toe doet: val je straks onder de oude regels of onder de nieuwe? Tot die duidelijkheid er is, kun je het beste voorbereid zijn op allebei.