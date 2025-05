Nuffic: studenten zitten niet op wispelturigheid VS te wachten

DEN HAAG (ANP) - Als studenten geen visum kunnen krijgen om in de Verenigde Staten te studeren, zal het aantal Nederlandse studenten daar dalen. "Dan is de deur gesloten, zo simpel is het. Als je geen visum krijgt, kun je niet gaan. Misschien verandert het beleid weer, net als bij de invoerheffingen, maar studenten zitten niet op zulke wispelturigheid te wachten", stelt de organisatie Nuffic, die zich inzet voor internationalisering in het hoger onderwijs.

Volgens cijfers van Nuffic gaan elk jaar enkele duizenden Nederlandse studenten naar de VS. Het land is na België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de populairste bestemming.

Sinds zijn aantreden in januari heeft de Amerikaanse president Donald Trump meerdere maatregelen tegen universiteiten genomen. Zijn regering wil naar verluidt nu alle berichten van buitenlandse studenten op sociale media controleren voordat ze toestemming krijgen om in de Verenigde Staten te studeren. In afwachting van die screening kunnen studenten voorlopig al geen afspraak meer maken voor een interview bij een ambassade of consulaat.