Essent mag tarief variabel energiecontract aanpassen van rechter

HAARLEM (ANP) - Energieleverancier Essent mag tussentijdse prijswijzigingen doorvoeren in variabele energiecontracten. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland woensdag geoordeeld in een zaak tegen een klant, die de aanpassingen oneerlijk vond.

Daarmee gaat de rechtbank in tegen een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam over dit zogeheten prijswijzigingsbeding. Het gerechtshof oordeelde in maart dat Vattenfall onterecht tussentijdse wijzigingen doorvoerde in tarieven van variabele energiecontracten.

De rechter benadrukt in de uitspraak dat het oordeel afwijkt van dat van het gerechtshof. In de algemene voorwaarden van het variabele contract heeft Essent een prijswijzigingsbeding opgenomen, redeneert de rechtbank. Essent had de klant aangeklaagd vanwege de achterstallige betaling van een energierekening.