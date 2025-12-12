ECONOMIE
Nummer twee NAVO: hulp Kyiv kan niet enkel van Noord-Europa komen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 14:25
DEN HAAG (ANP) - Ook niet-Noord-Europese landen moeten over de brug komen met steun voor Oekraïne, vindt de nummer twee van de NAVO, Radmila Sjekerinska. Oekraïne kan het niet af met enkel de hulp van Nederland en wat andere vooral Noord-Europese landen, zegt de plaatsvervanger van NAVO-chef Mark Rutte.
Nederland en landen als Noorwegen en Denemarken proberen de weggevallen Amerikaanse steun aan Oekraïne goed te maken met miljarden euro's. Maar grote Europese bondgenoten als Frankrijk, Spanje en Italië doen nauwelijks mee. Zo komt de inkoop van de Amerikaanse wapens waar Oekraïne nog moeilijk zonder kan, bijna helemaal voor rekening van Noord-Europa.
"We kunnen niet doorgaan met alleen rekenen op een bepaald aantal NAVO-landen", waarschuwde Sjekerinska op bezoek in Nederland. "Dat ben ik met jullie eens. We hebben een verdeling van de lasten binnen Europa nodig."
Nederland is steeds ontevredener en bepleit inmiddels dat elke lidstaat jaarlijks een vast, evenredig bedrag voor Oekraïne vrijmaakt.
