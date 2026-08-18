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NVJ: boetes om Ozempic zorgen voor dreigende zelfcensuur

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 10:07
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AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) wil samen met het genootschap van hoofdredacteuren, het persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Aanleiding zijn boetes die door de IGJ aan diverse kranten zijn uitgedeeld om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic.
"De onvrede en zorgen over deze boetes worden zeer breed gedeeld in de sector", zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. "Het is een alarmerende ontwikkeling die kan zorgen voor een 'chilling effect' in het werk van journalisten, die echt als belangrijkste doel hebben om het publiek goed te informeren. Ze voelen zich door deze serieuze boetes geremd om artikelen te schrijven, waardoor er een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan rondom berichtgeving over geneesmiddelen."
Het FD berichtte dinsdag over forse boetes die zijn uitgedeeld aan dagbladen NRC, de Volkskrant, AD en De Telegraaf. Volgens de IGJ hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel en dat mag niet van de Geneesmiddelenwet.
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