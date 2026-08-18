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Oekraïne meldt doden bij nachtelijke Russische aanval

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 9:52
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KHARKIV (ANP/RTR/AFP) - Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens tien doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. De doden vielen in Petsjenihy, een dorp in de buurt van Kharkiv en de Russische grens.
Acht mensen raakten volgens de gouverneur gewond. Ook raakten huizen en winkels beschadigd.
Eerder werd gemeld dat opnieuw een locatie van de Russische webwinkel Wildberries was geraakt. Moskou meldde dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen.
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