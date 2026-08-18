Duizenden Nederlanders slikken dagelijks collageen, maar heeft dat wel zin?

Een lepel poeder door je koffie, een drankje bij het ontbijt of gewoon een paar capsules: menig Nederlander heeft een potje collageen in zijn badkamerkastje. Aanbieders en influencers beloven een strakkere huid , minder rimpels en soepelere gewrichten. Maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is er klaar mee en trekt nu stevig aan de bel.

Boetes voor tientallen webshops

Volgens de NVWA zijn de claims die veel aanbieders maken misleidend en dus niet toegestaan, omdat het bewijs ontbreekt. De organisatie nam de branche onder de loep en deelde daarbij een flink aantal boetes uit aan webshops. Bij een steekproef bleek het overgrote deel van de onderzochte aanbieders in de fout te gaan met verboden gezondheidsclaims.

Waarom collageen slikken niet werkt

Het idee achter collageensupplementen klinkt logisch: je lichaam maakt na je twintigste steeds minder collageen aan, dus vul je dat gewoon aan met een supplement. Maar zo simpel is het niet. Zodra je collageen slikt, wordt het in je darmen afgebroken tot losse bouwstenen, net als ander eiwit uit voeding. Er is geen bewijs dat die bouwstenen vervolgens precies weer worden samengevoegd tot nieuw collageen in je huid of gewrichten.

In de Europese Unie zijn gezondheidsclaims voor collageen dan ook niet officieel goedgekeurd, en bestaan er geen goedgekeurde claims voor gewrichten, kraakbeen, huid of darmen.

Toch is het beeld niet helemaal zwart-wit

Onafhankelijke studies laten wel een voorzichtig positief signaal zien, vooral op het gebied van huidhydratatie. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat collageenpeptiden na wekenlang dagelijks gebruik de vochtgehalte in de huid iets kunnen verbeteren. Het probleem: veel van die onderzoeken zijn klein, kortdurend en vaak betaald door de fabrikanten zelf, waardoor onafhankelijke experts terughoudend blijven met harde conclusies.

Voor het verminderen van rimpels of het verbeteren van de huidelasticiteit is het bewijs een stuk zwakker: als er al een effect is, dan is dat volgens wetenschappers klein en niet overtuigend aangetoond.

Wat dermatologen wél aanraden

Wie z'n collageen echt wil beschermen, kan volgens huidartsen beter investeren in dagelijkse zonbescherming, niet roken en een gezond voedingspatroon. Dat zijn factoren waarvan wél is aangetoond dat ze de afbraak van collageen vertragen — in tegenstelling tot het potje poeder in je keukenkastje.

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