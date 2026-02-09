NVWA krijgt tientallen meldingen over teruggeroepen babyvoeding

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tientallen meldingen gekregen over de teruggeroepen baby- en kindervoeding van Danone en Nestlé. "Het gaat dan om meldingen van ouders met een kind dat ziek is geworden, waarbij zij een link vermoeden met de gedronken voeding", zegt een woordvoerster van de NVWA.

De teruggeroepen partijen voeding bevatten mogelijk de giftige stof cereulide, die kan leiden tot braken en diarree. Volgens de NVWA staat niet vast dat de kinderen hierdoor daadwerkelijk ziek zijn geworden. "Maar als het om de teruggeroepen batches gaat, zou dat mogelijk zijn."

Danone riep vorige week in Nederland "een select aantal" partijen met baby- en kindervoeding terug. Dat gebeurde eerder al in andere landen. Nestlé haalde eveneens babyvoeding terug om de mogelijke aanwezigheid van cereulide.

De NVWA heeft ook nog dertien meldingen gekregen over andere baby- en kindervoedingsproducten die niet zijn teruggeroepen. Die worden momenteel onderzocht.