ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NVWA: Meeste speelzand voldoet aan norm voor asbest

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 12:34
anp130326115 1
DEN HAAG (ANP) - Het meeste speelzand voldoet aan de norm voor de hoeveelheid asbest die erin mag zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 65 van de 99 onderzochte producten is geen asbest aangetroffen. In 29 producten is een heel kleine hoeveelheid asbest gevonden, minder dan de wettelijke limiet van 0,1 procent, terwijl in vijf producten tussen de 0,15 en 0,42 procent asbest zat. Die producten mogen niet meer verkocht worden. Zo'n tien producten worden nog onderzocht.
De NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwachten over enkele weken meer te kunnen zeggen over de gezondheidsrisico's van spelen met zand dat asbest bevat.
De afgelopen tijd werden diverse soorten speel- en knutselzand uit de handel gehaald, nadat laboratoriumonderzoek in opdracht van het AD sporen van asbest had aangetoond. Asbest kan bij inademing leiden tot een verhoogd risico op kanker.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

generated-image (7)

Deze populaire schoenen verzwakken ongemerkt je voeten

ANP-535473972

Mooiste boek ter wereld komt voor derde jaar op rij uit Nederland

191811924_m

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

images

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

Loading