NVWA: Meeste speelzand voldoet aan norm voor asbest

DEN HAAG (ANP) - Het meeste speelzand voldoet aan de norm voor de hoeveelheid asbest die erin mag zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 65 van de 99 onderzochte producten is geen asbest aangetroffen. In 29 producten is een heel kleine hoeveelheid asbest gevonden, minder dan de wettelijke limiet van 0,1 procent, terwijl in vijf producten tussen de 0,15 en 0,42 procent asbest zat. Die producten mogen niet meer verkocht worden. Zo'n tien producten worden nog onderzocht.

De NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwachten over enkele weken meer te kunnen zeggen over de gezondheidsrisico's van spelen met zand dat asbest bevat.

De afgelopen tijd werden diverse soorten speel- en knutselzand uit de handel gehaald, nadat laboratoriumonderzoek in opdracht van het AD sporen van asbest had aangetoond. Asbest kan bij inademing leiden tot een verhoogd risico op kanker.