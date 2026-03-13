Turks schip is met toestemming Iran Straat van Hormuz gepasseerd

Een vrachtschip dat eigendom is van een Turkse onderneming is met toestemming van Iran de Straat van Hormuz gepasseerd. De Turkse minister van Transport Abdulkadir Uraloglu heeft dit bekendgemaakt. Volgens hem zijn nu nog veertien schepen die Turks eigendom zijn ingesloten in de Perzische Golf, ten noorden van de zeestraat.

Meer dan 170 bemanningsleden zitten op de Turkse schepen die niet weg kunnen omdat de zeestraat door de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran te gevaarlijk is geworden. De Iraanse Revolutionaire Garde bestookt schepen en volgens Teheran is de zeestraat gesloten. De smalle doorgang tussen de zuidkust van Iran en het Omaanse gouvernement Musandam is 50 kilometer breed. Normaal passeert hier een vijfde van de olie voor de wereldmarkt.

De Turkse minister zei niet wanneer het schip, met de naam Rozana, van de Perzische Golf door de straat naar de Indische Oceaan is gevaren. Mogelijk gaat het om een bulkcarrier die niet onder de Turkse vlag vaart en vrijdag de Golf van Aden bereikt.