NVWA onderzoekt meerdere meldingen van cannabis in Haribo-snoep

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt meerdere meldingen van mogelijk cannabis in Haribo-snoep. Dat laat een woordvoerder weten nadat RTL Nieuws had bericht over een tweede geval waarbij een kind in Zeeland in coma is geraakt, mogelijk door het eten van besmet snoepgoed. De woordvoerder zegt niet over hoeveel en om wat voor nieuwe meldingen het gaat, omdat de onderzoeken nog lopen en dus nog niet duidelijk is of en welk verband er is.

De voedselautoriteit bevestigt de melding van de moeder van het 9-jarige kind uit Vlissingen. Maar omdat er geen snoep, kassabon of winkelgegevens meer waren om te onderzoeken, kon de NVWA geen uitsluitsel geven tussen oorzaak en gevolg. De moeder liet aan RTL Nieuws weten dat haar kind drie dagen "in comateuze toestand" lag en er cannabis in zijn urine was gevonden, daarna werd de link met het eten van colaflesjes van Haribo gelegd.

Begin juni werd bekend dat een jong kind uit Twente in coma was geraakt door het vervuilde snoep. Een ander kind belandde ook in het ziekenhuis in Almelo, een vrouw werd ziek. De NVWA zegt dat alleen bij deze casus in Twente het directe verband met het snoepgoed is vastgesteld.

Haribo riep de kilozakken van Happy Cola F!ZZ met een houdbaarheidsdatum tot januari 2026 eind mei terug. Nadat de cannabis werd gevonden, onderzoekt de politie hoe het daarin is beland. Volgens Haribo gebeurde dit niet tijdens de productie. De politie doet geen mededelingen over de stand van het onderzoek. "We begrijpen de vele vragen", maar onder meer om de herleidbaarheid "zijn we terughoudend in deze zaak". In ieder geval de moeder uit Vlissingen zou aangifte hebben gedaan, maar ook daarover wil de politie niets zeggen.