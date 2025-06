Brekelmans ziet weinig in staatsdeelneming in defensiebedrijven

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) ziet weinig in het idee om een aandeel te nemen in defensiebedrijven om zo de productie te stimuleren. De Tweede Kamer vindt dat het niet snel genoeg gaat en ziet wel wat in staatsdeelnemingen.

Partijen willen dat de productie van wapens en munitie sneller wordt opgevoerd. "Ik heb wel wat frustratie", zei Derk Boswijk (CDA) hierover woensdag in een debat over de defensie-industrie. Er wordt volgens hem al lang over gesproken, maar er gebeurt te weinig. "Doorbreek de bureaucratie."

Het idee om een staatsbelang te nemen in defensiebedrijven kan rekenen op warme steun. "Staatsdeelnemingen zijn hartstikke goed", zei Joeri Pool (PVV). Ook BBB, NSC en GroenLinks-PvdA omarmen de gedachte. Jimme Nordkamp van GroenLinks-PvdA denkt met een overheidsbelang essentiële bedrijvigheid voor de toekomst te borgen.

Brekelmans loopt er niet warm voor. Hij wil juist dat meer private financiers zoals pensioenfondsen geld gaan stoppen in de wapenindustrie.