VN-chef: humanitaire situatie Cuba verslechtert door olietekorten

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De humanitaire situatie in Cuba zal verslechteren, of zelfs instorten, als er niet in de oliebehoefte wordt voorzien, waarschuwt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, volgens zijn woordvoerder. De Verenigde Staten dreigen met importheffingen voor landen die olie aan Cuba leveren.

Cuba was grotendeels afhankelijk van olie uit Venezuela, totdat het Amerikaanse leger de Venezolaanse president Nicolás Maduro vorige maand gevangen nam. Sindsdien is Mexico de voornaamste olieleverancier van het land.

Maandag zei Trump dat ook de Mexicaanse olieleveringen zouden worden stopgezet. Hij noemde Cuba een "falende staat". De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum gaf dinsdag aan alle beschikbare "diplomatieke kanalen" in te zetten om toch olie te kunnen blijven sturen.

De olietekorten zorgen in Cuba inmiddels voor hogere prijzen voor voedsel en transport, net als brandstoftekorten en urenlange stroomstoringen.