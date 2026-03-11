NY Times: Iraanse school waarschijnlijk geraakt door fout VS

NEW YORK (ANP) - De luchtaanval op een lagere meisjesschool in Iran was waarschijnlijk te wijten aan een fout van het Amerikaanse leger. Dat meldt The New York Times op basis van anonieme bronnen die inzicht hebben in de voorlopige bevindingen van het Amerikaanse onderzoek naar het incident. Volgens Iran kwamen daarbij zeker 175 mensen om, vrijwel allemaal kinderen.

De aanval zou zijn uitgevoerd met verouderde data. Het schoolgebouw was vroeger deel van een Iraanse militaire basis, maar inmiddels niet meer. Volgens de bronnen van The New York Times is niet duidelijk waarom de data voor de coördinaten niet extra goed zijn gecontroleerd.

Het was eerder al bekend dat de school geraakt was door een Tomahawk-raket. De Verenigde Staten zijn het enige land in deze oorlog dat die raket gebruikt. Toch probeerde de Amerikaanse president Donald Trump de schuld eerder af te schuiven op Iran. Dat land zou "onnauwkeurig" met zijn munitie zijn omgegaan.