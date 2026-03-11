VN-Veiligheidsraad eist dat Iran stopt met aanvallen Golfstaten

NEW YORK (ANP/AFP) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen waarin Iran wordt opgeroepen om te stoppen met het aanvallen van de Golfstaten. Volgens de resolutietekst zijn die aanvallen in strijd met het internationaal recht en vormen ze een "ernstige dreiging voor de internationale vrede en veiligheid".

Iran begon met het aanvallen van landen in de regio nadat Israël en de Verenigde Staten eerst Iran hadden aangevallen. De Golflanden die onder vuur werden genomen, huisvesten allemaal Amerikaanse militaire bases.

Dertien van de vijftien landen in de Veiligheidsraad stemden voor de resolutie. Alleen Rusland en China onthielden zich van stemming.

De resolutie veroordeelt ook de Iraanse acties die gericht zijn op het afsluiten van de Straat van Hormuz. Iran heeft meerdere commerciële schepen beschoten op die zeestraat die zo belangrijk is voor de wereldwijde oliehandel.