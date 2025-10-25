Richardson sneller dan Lavreysen in kwalificatie sprint WK baan

SANTIAGO (ANP) - De Brit Matthew Richardson is het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen in Chili begonnen met de beste tijd in de kwalificaties. De voorheen voor Australië uitkomende sprinter kwam over 200 meter tot een tijd van 9,210 seconden. Lavreysen kwam uit op 9,306, de tweede tijd. Richardson bezit sinds augustus het wereldrecord op de 200 meter.

Door hun plaats bij de eerste vier mogen Richardson en Lavreysen de eerste ronde overslaan. Dat geldt niet voor Jeffrey Hoogland die de vijfde tijd (9,418) reed. Ook Tijmen van Loon kwalificeerde zich voor de eerste ronde. Hij reed de veertiende tijd: 9,684.