NYT: Haniyeh gedood met verborgen explosief in complex in Iran

TEHERAN (ANP) - Ismail Haniyeh is gedood met een explosief dat zijn tijdelijke verblijf in was gesmokkeld, meldt The New York Times (NYT) op gezag van zeven anonieme bronnen. De hoge Hamasfunctionaris werd gedood tijdens een bezoek aan de Iraanse hoofdstad Teheran. Hij verbleef in een complex dat door de Iraanse Revolutionaire Garde werd bewaakt.

Vijf bronnen zeggen tegen de NYT dat twee maanden geleden een explosief werd verstopt in het complex waar Haniyeh zou verblijven. De bom werd al die tijd niet opgemerkt. Anonieme overheidsfunctionarissen in het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten zeggen dat Israël erachter zat.

Haniyeh woonde in Qatar, maar Israël zou hem daar volgens de krant niet hebben willen doden. Mogelijk heeft dat te maken met de rol die Qatar speelt in de onderhandeling over een mogelijk bestand.

De Israëlische inlichtingendiensten zouden de VS kort nadat Haniyeh werd gedood hebben geïnformeerd over de operatie, aldus de NYT. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei niet van tevoren op de hoogte geweest te zijn.