WHO: jaarlijks 176.000 hittedoden in Europa, aantal neemt toe

KOPENHAGEN (ANP) - In Europa overlijden jaarlijks ongeveer 176.000 mensen als gevolg van extreme hitte. Dat aantal neemt toe, de sterfte is in de afgelopen twintig jaar met 30 procent gestegen.

Daarvoor waarschuwt de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. "De temperaturen stijgen in Europa ongeveer twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde", stelt de regionale WHO-directeur Hans Kluge.

VN-chef António Guterres had enkele dagen geleden gewaarschuwd dat de temperaturen in sommige delen van de wereld ondraaglijk beginnen te worden. Hij wil onder meer dat er meer zorg komt voor kwetsbare mensen en dat mensen op hun werk beter beschermd worden.

Volgens de WHO maken extreme temperaturen de chronische klachten van mensen erger, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes.