PARIJS (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben zich donderdag zonder te spelen gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Olympische Spelen in Parijs. Oranje kan niet meer als vijfde of zesde in de poule eindigen na de winst van Groot-Brittannië op Frankrijk (2-1).

De hockeyers staan nu derde in de poule en spelen vrijdag de laatste poulewedstrijd tegen Spanje. Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje zijn net als Nederland zeker van een plek in de kwartfinales.