NYT: Iran bereidt aanvallen op Amerikaanse doelen voor

Iran heeft raketten en ander materieel in gereedheid gebracht om Amerikaanse bases in het Midden-Oosten aan te vallen, als de Verenigde Staten aan de zijde van Israël gaan vechten tegen Iran. Dat schrijft The New York Times op gezag van Amerikaanse functionarissen met inzage in inlichtingenrapportages.

De Verenigde Staten zouden inmiddels tientallen tankvliegtuigen naar Europa hebben gestuurd. Deze toestellen kunnen Amerikaanse jachtvliegtuigen bijtanken die worden ingezet ter verdediging van militaire bases, of worden gebruikt om het aantal vliegtuigen dat Iraanse nucleaire installaties aanvalt, uit te breiden, schrijft The New York Times.

Binnen de Amerikaanse regering groeit de bezorgdheid over een verdere escalatie van de oorlog. Volgens The New York Times oefent Israël druk uit op het Witte Huis om militair tussenbeide te komen. Bronnen zeggen tegen de krant te denken dat de Houthi's vrijwel zeker opnieuw schepen in de Rode Zee aanvallen als de Amerikanen Fordo beschieten, een belangrijke nucleaire installatie in Iran.