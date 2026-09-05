NYT: leugendetectors bij Pentagon na lekken over munitietekorten

WASHINGTON (ANP) - Onderzoekers van de Amerikaanse overheid hebben ongeveer vijftig medewerkers van de militaire staf van het Pentagon onderworpen aan een leugendetectortest vanwege mogelijke lekken naar journalisten. Dat melden ingewijden aan The New York Times. De tests volgden op mediaberichten over tekorten aan belangrijke munitie door de oorlog met Iran.

Militairen en burgermedewerkers van de zogeheten Joint Staff, die de hoogste Amerikaanse militairen ondersteunt, kregen onder meer de vraag of ze geheime informatie met de pers hadden gedeeld. Ook werd gevraagd of ze informatie hadden gelekt over geslonken Amerikaanse munitievoorraden.

De tests werden in augustus afgenomen, nadat media hadden bericht over tekorten aan onder meer langeafstandsraketten en onderscheppingsraketten voor het Patriot-luchtverdedigingssysteem. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen.

Het Pentagon zegt tegen de krant lekken van geheime informatie over de nationale veiligheid "uiterst serieus" te nemen en te onderzoeken.