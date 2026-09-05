Panamakanaal beperkt aantal doorvaarten door droogte El Niño

PANAMA-STAD (ANP) - Het Panamakanaal is vrijdag begonnen met het beperken van het aantal schepen dat de belangrijke vaarroute kan gebruiken. Door droogte als gevolg van het weerfenomeen El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren die het kanaal voeden te laag.

Het aantal schepen dat dagelijks door het kanaal mag, wordt geleidelijk teruggebracht van 36 naar 32 halverwege september. Panama heeft om El Niño de noodtoestand uitgeroepen.

Ook Honduras en El Salvador kampen met ernstige droogte en hebben de noodtoestand afgekondigd. De huidige El Niño wordt naar verwachting de krachtigste sinds vergelijkbare metingen ongeveer veertig jaar geleden begonnen.

Het Panamakanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en verwerkt ongeveer 5 procent van de wereldwijde handel over zee. Ongeveer 40 procent van het Amerikaanse containervervoer gaat door het kanaal.

Ook in 2023 leidde El Niño tot beperkingen. Toen werd het aantal dagelijkse doorvaarten op een gegeven moment teruggebracht tot 22.