NYT: luchtverkeersleiding volgens toezichthouder onderbemenst

WASHINGTON (ANP) - De luchtverkeersleiding in Washington was op het moment van het dodelijke vliegongeluk ondermaats, blijkt uit een intern voorlopig onderzoek van de toezichthouder FAA, meldt The New York Times (NYT). Dezelfde persoon was bezig met helikopters en het opstijgen en landen van de vliegtuigen op de Ronald Reagan National Airport.

In de verkeerstoren was de bemensing "niet normaal voor de tijd van de dag en de hoeveelheid verkeer", staat volgens de krant in het verslag. Eén persoon deed werk dat normaal door twee mensen wordt gedaan. Dat kan volgens de krant tot grote drukte leiden in de toren en tot verwarring op de radio. De verkeerstoren kampt al jaren met personeelstekorten, schrijft de NYT.

De oorzaak van het ongeluk met een militaire helikopter en een passagiersvliegtuig is nog onduidelijk. Toch wees de Amerikaanse president Donald Trump onmiddellijk naar het diversiteitsbeleid bij de krijgsmacht en de luchtverkeersleiding onder leiding van de Democratische presidenten Joe Biden en Barack Obama. Dat baseerde hij niet op duidelijke aanwijzingen, maar op "gezond verstand".

67 doden

Trump haalde ook uit naar de vorige minister van Vervoer, Pete Buttigieg. Buttigieg zei daarop dat Trump verantwoordelijk is voor defensie en de FAA, en dat onder Biden de vliegveiligheid juist is verbeterd.

Door het ongeluk vielen 67 doden.