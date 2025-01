VN-chef wil 2500 kinderen Gaza evacueren met garantie terugkomst

NEW YORK (ANP) - 2500 kinderen uit de Gazastrook die een medische behandeling nodig hebben, zouden "onmiddellijk" moeten worden geëvacueerd, schrijft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, op X. Die kinderen zouden dan wel de garantie moeten krijgen dat ze ook weer kunnen terugkeren naar hun families en gemeenschappen.

Guterres plaatste zijn bericht op X na een gesprek met vier Amerikaanse artsen die hebben gewerkt in Gaza. De VN-chef zegt "diep geraakt" te zijn door hun verhalen en hun toewijding.

Door de oorlog in Gaza zijn veel ziekenhuizen en gezondheidscentra stilgevallen. Veel ziekenhuizen zijn geraakt door luchtaanvallen of binnengevallen door Israëlische troepen, op zoek naar tunnels van Hamas. Daarnaast kwamen door de oorlog veel minder medicijnen en medische hulpmiddelen het gebied binnen. Nu het staakt-het-vuren is ingegaan komt de hulpverlening weer langzaam op gang, maar volgens hulporganisaties zijn de tekorten nog groot.