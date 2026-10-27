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NYT: Netanyahu wilde nog voor verkiezingen Iran aanvallen

Samenleving
door anp
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JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelde voor om nog voor verkiezingsdag aanvallen op Iran uit te voeren. Drie hooggeplaatste Israëlische defensiefunctionarissen melden dat aan The New York Times. Volgens de bronnen stuitte Netanyahu op weerstand van de Israëlische legerchef Eyal Zamir, waardoor de aanval er niet kwam.
Volgens de krant verontrustte het Zamir de afgelopen dagen dat Netanyahu begon aan te dringen op een "andere actie" tegen Iran. Details over deze "actie" deelden de bronnen niet, maar het ging nadrukkelijk niet om een "openlijke aanval".
CNN meldde maandag al dat Netanyahu er bij de Amerikaanse president Donald Trump op aandrong om de strijd tegen Iran te hervatten. Woordvoerders van de Israëlische premier wilden geen antwoord geven op vragen van The New York Times.
In Israël vinden dinsdag parlementsverkiezingen plaats. Volgende week zijn in de VS de midterms. The New York Times meldde vorige week dat Israël en de VS na die verkiezingen nieuwe aanvallen op Iran plannen.
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