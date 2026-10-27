Franse demonstraties tegen racisme na schietpartij bij Parijs

PARIJS/MARSEILLE/LYON (ANP) - In meerdere Franse steden zijn mensen maandagavond de straat opgegaan om te demonstreren tegen racisme na een schietpartij in twee voorsteden van Parijs vrijdag. Daarbij viel een dode en raakten vijf mensen gewond. President Emmanuel Macron sprak van een racistische terreurdaad.

In het noorden van Parijs kwamen maandagavond volgens de politie zo'n 3000 mensen naar een herdenking, schrijft Le Monde. Volgens de krant waren er spandoeken te zien met teksten als "tegen haat, voor democratie". Franse mensenrechtenorganisaties hadden opgeroepen tot demonstraties na de schietpartij vanuit een rijdende auto in Trappes en La Verrière.

In Lyon werd maandagavond in aanwezigheid van burgemeester Grégory Doucet een minuut stilte gehouden. In die stad gingen net als in Marseille volgens verslaggevers enkele honderden mensen de straat op.

Macron zei dat de schutter zijn slachtoffers op basis van geloof en huidskleur koos en noemde het incident "een keerpunt". De verdachte, de 39-jarige Kevin T., ontkent dat de daad racistisch gemotiveerd was.