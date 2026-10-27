ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse demonstraties tegen racisme na schietpartij bij Parijs

Samenleving
door anp
anp271026050 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS/MARSEILLE/LYON (ANP) - In meerdere Franse steden zijn mensen maandagavond de straat opgegaan om te demonstreren tegen racisme na een schietpartij in twee voorsteden van Parijs vrijdag. Daarbij viel een dode en raakten vijf mensen gewond. President Emmanuel Macron sprak van een racistische terreurdaad.
In het noorden van Parijs kwamen maandagavond volgens de politie zo'n 3000 mensen naar een herdenking, schrijft Le Monde. Volgens de krant waren er spandoeken te zien met teksten als "tegen haat, voor democratie". Franse mensenrechtenorganisaties hadden opgeroepen tot demonstraties na de schietpartij vanuit een rijdende auto in Trappes en La Verrière.
In Lyon werd maandagavond in aanwezigheid van burgemeester Grégory Doucet een minuut stilte gehouden. In die stad gingen net als in Marseille volgens verslaggevers enkele honderden mensen de straat op.
Macron zei dat de schutter zijn slachtoffers op basis van geloof en huidskleur koos en noemde het incident "een keerpunt". De verdachte, de 39-jarige Kevin T., ontkent dat de daad racistisch gemotiveerd was.
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen

shutterstock_2695635061 abp

Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen

Een geel waarschuwingsbord voor straling staat tussen de bomen in de sperzone rond Tsjernobyl.

Merk je in Nederland nog iets van Tsjernobyl? Dit meten ze na 40 jaar

werkstraf geeist tegen ratelband1466611687

Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband

gandr-collage (9)

De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

Een hand pakt een potje supplementen

Welke supplementen werken echt? Een arts vond tussen duizenden potjes drie pareltjes

Loading