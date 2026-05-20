ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

"Zieke en zeer laffe daad": aangifte om dumpen 59 kippen in tuin bruidspaar

dieren
door Peter Janssen
woensdag, 20 mei 2026 om 10:19
91040973_m
Meerdere dierenbelangenorganisaties hebben aangifte gedaan van dierenmishandeling tegen een groep mensen die afgelopen weekend 59 kippen dumpte bij een bevriend bruidspaar in de tuin. De dieren waren er volgens de organisaties zichtbaar slecht aan toe toen ze "als 'geintje'" werden achtergelaten.
"Deze vrienden van dit bruidspaar hebben zich bewust ontdaan van al deze zeer kwetsbare dieren. Je moet blind zijn om niet te zien dat de dieren er al slecht aan toe waren", zegt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. "Desondanks liet dit de daders klaarblijkelijk onverschillig en lieten zij deze dieren expres nog extra lijden door hun actie. Hier is geen enkele sprake van een grap; dit is pure dierenmishandeling en een zieke en zeer laffe daad."
De kippen zijn uiteindelijk opgevangen door stichting Hurmes Dierenthoes. "Als deze dieren niet gered waren, zou diezelfde nacht een groot deel van de kippen het naar alle waarschijnlijkheid niet overleefd hebben vanwege hun slechte conditie, de temperatuur die ze niet gewend waren en omdat er geen schuilmogelijkheid was." De stichting wil dat de daders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte kosten.

Lees ook

Franse stad heeft opvallende oplossing in strijd tegen voedselverspilling: gratis kippenFranse stad heeft opvallende oplossing in strijd tegen voedselverspilling: gratis kippen
We eten jaarlijks 74 miljard kippenWe eten jaarlijks 74 miljard kippen
Vogelgriep in Terschuur, 62.000 kippen gedoodVogelgriep in Terschuur, 62.000 kippen gedood
Duizenden kippen omgekomen bij brand in VessemDuizenden kippen omgekomen bij brand in Vessem
loading

POPULAIR NIEUWS

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

11347186_m

Waar je woont, heeft invloed op hoe snel je veroudert

247892435_m

Veel negatieve gesprekken met je partner? Psychologen ontdekken belangrijkste reden daarvoor

131407962_m

Meer geld, een promotie of droomhuis? Gelukshoogleraar van Yale legt uit wat écht gelukkig maakt

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

Loading