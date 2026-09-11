Opmars Houthi's in Jemen, bereiken zeestraat Bab al-Mandeb

SANAA (ANP/AFP/RTR) - De Houthi's zijn verder opgerukt in Jemen. De groepering heeft nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus twee Jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is sinds de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz belangrijk voor het vervoer van olie uit Saudi-Arabië.

De Houthi's begonnen vorige week een offensief om Bab al-Mandeb in handen te krijgen. Bronnen meldden donderdag dat de Houthi's de stad Mokha aan de Rode Zee hadden ingenomen en zuidwaarts trokken. De Houthi's hebben volgens bronnen nu ook daar gebieden bezet.

Al Jazeera meldt dat het volledige gebied aan de Rode Zee nu onder controle staat van de Houthi's. Omdat de regeringstroepen Mokha al hadden verlaten, ervaarden ze weinig weerstand bij de opmars richting het zuiden, aldus een verslaggever van de nieuwszender.

De door Iran gesteunde Houthi's controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen. Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthi's.