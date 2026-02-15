ECONOMIE
Obama vergelijkt optreden ICE met handelwijze in dictaturen

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 4:49
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse voormalige president Barack Obama heeft het optreden van de immigratiedienst ICE in Minnesota vergeleken met de handelwijze in dictaturen. Dat deed hij in een interview met de progressieve youtuber Brian Tyler Cohen.
Vorige maand omschreef Obama het optreden van ICE als onwettig, maar deze keer ging hij verder. "Het schurkengedrag van de agenten van de federale regering is zeer zorgwekkend en gevaarlijk", zei hij.
Duizenden agenten van ICE hebben de afgelopen weken acties tegen migranten uitgevoerd. Volgens de regering-Trump waren die gericht tegen criminelen, maar er werden ook mensen zonder crimineel verleden opgepakt. Er was veel burgerverzet tegen de handelwijze van ICE. Obama noemde dit hoopgevend.
De voormalige president liet zich ook verontwaardigd uit over een post van president Trump op Truth Social, waarop Obama en zijn vrouw Michelle als apen werden afgebeeld. Obama sprak van "gebrek aan schaamte en fatsoen".
