Observatorium meldt gedeeltelijke inname Homs, leger ontkent

HOMS (ANP/AFP/RTR) - De Syrische rebellen hebben delen van Homs ingenomen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). De rebellen zouden de strategisch belangrijke stad zijn binnengegaan nadat het Syrische leger zich had teruggetrokken. Ze zouden onder meer een gevangenis hebben ingenomen. Het Syrische ministerie van Defensie ontkent de berichten en zegt dat het leger de stad onder controle heeft.

Homs is de derde stad van het land en ligt ongeveer 130 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Als de stad is gevallen, is de verbinding tussen Damascus en de kustprovincies Tartus en Latakia verbroken. In die provincies wonen veel alawieten, die van oudsher het regime van de eveneens alawitische president Bashar al-Assad steunen.

De steden Tartus en Latakia zijn de belangrijkste havens van Syrië. In Tartus is ook een grote Russische marinebasis. Rusland is een trouwe bondgenoot van Assad. De basis is belangrijk omdat het de enige haven in het Middellandse Zeegebied is waar Russische marineschepen nog kunnen bijtanken.

Een Syrische officier zei tegen Reuters dat ook elitestrijders van de Libanese groepering Hezbollah de stad hebben verlaten. Het regime van Assad steunt Hezbollah in de strijd tegen Israël.