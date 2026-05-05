Oceanwide verwacht evacuatie drie opvarenden Hondius woensdag

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 19:18
VLISSINGEN (ANP) - De evacuatie van drie opvarenden van het cruiseschip Hondius vindt "naar alle waarschijnlijkheid" woensdag plaats. Dat laat cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions weten. Het gaat om twee zieke bemanningsleden en een persoon die een relatie had met een Duitse opvarende die is overleden.
Volgens de maatschappij blijft het lichaam van de Duitse aan boord. Voor haar metgezel is een "extra check gerechtvaardigd", aldus Oceanwide. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft diegene geen ziekteverschijnselen, maar wordt wel als een vermoedelijk besmettingsgeval van het hantavirus gezien.
De twee zieke bemanningsleden zijn een Nederlander en een Brit. Zij hebben volgens Oceanwide dringend medische zorg nodig. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder dinsdag dat het "op zo kort mogelijke termijn" de drie mensen van boord wil halen.
Doden
De WHO zegt tegen persbureau AFP dat als de evacuatie heeft plaatsgevonden, de Hondius met de rest van de passagiers door kan varen naar de Canarische Eilanden of Nederland.
De virusuitbraak heeft tot nu toe aan drie mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een opvarende ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het schip zelf ligt bij Kaapverdië. Niemand mag daar van boord.
