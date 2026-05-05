EU roept VS op handelsdeal te respecteren

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 19:15
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Eurocommissaris voor Handel heeft de Verenigde Staten opgeroepen de vorig jaar overeengekomen handelsdeal te respecteren. Eurocommissaris Maroš Šefčovič zei dat dinsdag volgens de Europese Commissie tegen de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer.
Šefčovič en Greer spraken elkaar in Parijs. De Eurocommissaris riep volgens een woordvoerder van de Europese Commissie op tot een "snelle terugkeer" naar de afgesproken voorwaarden. De EU en de VS spraken afgelopen zomer een Amerikaanse importheffing van 15 procent af op de meeste producten uit de EU. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag echter aan dat hij de heffing op auto's en vrachtwagens uit de EU deze week gaat verhogen naar 25 procent, omdat het landenblok zich niet aan de deal zou houden.
Het Europees Parlement heeft voorwaardelijke goedkeuring gegeven aan het akkoord. Er moet nog wel overeenstemming worden bereikt met de lidstaten over een definitieve versie.
