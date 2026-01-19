ECONOMIE
'Oefening' van bondgenoten op Groenland moet langer en groter

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 21:36
BRUSSEL (ANP) - De militaire oefening in Groenland die bondgenoten als Nederland voorbereiden, moet niet bij een kleine, eenmalige exercitie blijven. Het is de bedoeling dat het eerder een oefenprogramma of -reeks wordt, "voor de lange termijn", zegt de Deense poolgebiedcommandant.
Denemarken heeft de onderneming, Arctic Endurance genoemd, opgezet om te laten zien dat het Groenland beter wil verdedigen. Dat moet de VS ervan weerhouden het strategisch gelegen eiland af te pakken. De Amerikaanse president Donald Trump wil het per se hebben, naar eigen zeggen omdat het anders ten prooi zou vallen aan Rusland of China.
Het gaat om "een permanente aanwezigheid", zegt de Zweedse defensieminister Pål Jonson na overleg met zijn Deense, Noorse en Finse collega's. "Door de omvang van de oefening uit te breiden", laat Denemarken zien dat het met de VS meedenkt, vindt Jonson.
"We zullen een jaar of misschien wel twee doorgaan met de missie", zegt de Deense commandant Søren Andersen tegen Le Monde.
