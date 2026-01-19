ECONOMIE
Vliegtuigen onderweg naar Amerikaanse basis op Groenland

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 21:39
PITUFFIK (ANP) - Vliegtuigen van het Amerikaans-Canadese luchtvaartcommando NORAD zijn onderweg naar een Amerikaanse basis op Groenland, meldt NORAD op X. De actie zou zijn gecoördineerd met Denemarken en Groenland, benadrukt de militaire organisatie die waakt over het luchtruim van Canada en de Verenigde Staten.
"Samen met vliegtuigen die opereren vanaf bases op het vasteland van de VS en Canada, zullen deze vliegtuigen diverse lang geplande NORAD-activiteiten ondersteunen", schrijft het commando. "Voortbouwend op de langdurige defensiesamenwerking tussen de VS, Canada en het Koninkrijk Denemarken."
De toestellen vliegen naar Pituffik, in het noordwesten van Groenland. Daar ligt sinds 1951 een Amerikaanse militaire basis. Door een verdrag uit datzelfde jaar mogen de Amerikanen daar nog steeds gebruik van maken. Als ze willen, kunnen ze zelfs aanvragen om hun militaire aanwezigheid uit te breiden.
Maar dat is niet genoeg voor president Donald Trump, die het eiland per se wil inlijven.
