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Oeganda ontslaat laatst bekende ebolapatiënt uit ziekenhuis

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 15:46
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KAMPALA (ANP/RTR) - In Oeganda is de laatst bekende ebolapatiënt ontslagen uit het ziekenhuis. De persoon is hersteld na het oplopen van de ziekte die dodelijk kan aflopen. In het Oost-Afrikaanse land zijn sinds 22 juni geen nieuwe besmettingen meer gemeld.
In Oeganda zijn sinds half mei twintig besmettingen met de zeldzame bundibugyovariant vastgesteld. De meeste mensen raakten besmet in de Democratische Republiek Congo, dat met bijna 2300 bevestigde infecties kampt met een grote uitbraak.
"Oeganda heeft vandaag de laatste ebolapatiënt ontslagen. Het gaat om een Congolese staatsburger die volledig is hersteld en klaar is om terug te keren naar zijn familie", meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid donderdag.
Een regeringswoordvoerder zegt dat Oeganda nu begint met aftellen. Oeganda is volgens richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ebolavrij als er 42 dagen voorbijgaan zonder nieuwe besmettingen.
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