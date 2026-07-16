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UnitedHealth stijgt op gemengd Wall Street na resultaten

Economie
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 15:41
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NEW YORK (ANP) - UnitedHealth Group behoorde donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. De grootste zorgverzekeraar van de Verenigde Staten boekte afgelopen kwartaal veel meer winst dan beleggers hadden verwacht. Ook verhoogde het bedrijf de winstverwachting voor het hele jaar. Volgens financieel directeur Wayne DeVeydt gaven gunstigere cijfers over de medische kosten het bedrijf het vertrouwen om de prognose naar boven bij te stellen.
Het aandeel UnitedHealth steeg 7,2 procent. Branchegenoot CVS Health ging mee omhoog en klom 1,6 procent.
De algehele stemming op Wall Street was gemengd. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 52.742 punten, dankzij de stevige koerswinst van UnitedHealth. De brede S&P 500-index daalde 0,3 procent tot 7548 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 26.080 punten.
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