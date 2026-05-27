ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oeganda sluit grens met Congo vanwege ebola-uitbraak

Samenleving
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 16:40
anp270526179 1
KAMPALA (ANP/AFP/RTR) - Oeganda sluit de grens met de Democratische Republiek Congo om de verspreiding van ebola tegen te gaan, laat de Oegandese regering weten. In Congo zijn meer dan 900 vermoedelijke ebolagevallen en meer dan 220 sterfgevallen. Oeganda heeft zeven gevallen van ebola en een sterfgeval gemeld.
De grens blijft vier weken gesloten. Uitzonderingen zijn onder meer ebolabestrijdingsteams, humanitaire operaties en voedseltransporten. Ook moet iedereen die vanuit Congo toestemming krijgt om naar Oeganda te komen, verplicht 21 dagen in zelfisolatie.
De WHO noemde de uitbraak van de bundibugyovariant van ebola eerder zeer zorgwekkend en heeft deze uitgeroepen tot internationale noodsituatie op het gebied van volksgezondheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

festival-medium

Waarom jij minder bijzonder bent dan je denkt.

shutterstock_467241980

De opmars van syfilis en gonorroe

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

Loading