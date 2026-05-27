Oeganda sluit grens met Congo vanwege ebola-uitbraak

KAMPALA (ANP/AFP/RTR) - Oeganda sluit de grens met de Democratische Republiek Congo om de verspreiding van ebola tegen te gaan, laat de Oegandese regering weten. In Congo zijn meer dan 900 vermoedelijke ebolagevallen en meer dan 220 sterfgevallen. Oeganda heeft zeven gevallen van ebola en een sterfgeval gemeld.

De grens blijft vier weken gesloten. Uitzonderingen zijn onder meer ebolabestrijdingsteams, humanitaire operaties en voedseltransporten. Ook moet iedereen die vanuit Congo toestemming krijgt om naar Oeganda te komen, verplicht 21 dagen in zelfisolatie.

De WHO noemde de uitbraak van de bundibugyovariant van ebola eerder zeer zorgwekkend en heeft deze uitgeroepen tot internationale noodsituatie op het gebied van volksgezondheid.