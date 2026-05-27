ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Swiatek eenvoudig naar derde ronde Roland Garros

Sport
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 16:28
anp270526176 1
PARIJS (ANP) - Iga Swiatek heeft in de jacht op haar vijfde Roland Garros-titel zonder al te veel moeite de derde ronde bereikt. Op het gravel in de Franse hoofdstad was de Poolse nummer 3 van de wereld in twee sets te sterk voor de Tsjechische Sara Bejlek: 6-2 6-3. In de volgende ronde treft Swiatek haar landgenote Magda Linette.
Swiatek, die Roland Garros voor het laatst won in 2024, behoort tot een van de favorieten voor de eindoverwinning. Vorig jaar verloor ze in de halve finales van Aryna Sabalenka uit Belarus, de aanvoerster van de wereldranglijst. Daarvoor was de 24-jarige Swiatek in 2020, 2022 en 2023 de beste in Parijs.
loading

POPULAIR NIEUWS

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

festival-medium

Waarom jij minder bijzonder bent dan je denkt.

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

shutterstock_467241980

De opmars van syfilis en gonorroe

Loading