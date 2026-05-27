Tennisster Swiatek eenvoudig naar derde ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Iga Swiatek heeft in de jacht op haar vijfde Roland Garros-titel zonder al te veel moeite de derde ronde bereikt. Op het gravel in de Franse hoofdstad was de Poolse nummer 3 van de wereld in twee sets te sterk voor de Tsjechische Sara Bejlek: 6-2 6-3. In de volgende ronde treft Swiatek haar landgenote Magda Linette.

Swiatek, die Roland Garros voor het laatst won in 2024, behoort tot een van de favorieten voor de eindoverwinning. Vorig jaar verloor ze in de halve finales van Aryna Sabalenka uit Belarus, de aanvoerster van de wereldranglijst. Daarvoor was de 24-jarige Swiatek in 2020, 2022 en 2023 de beste in Parijs.