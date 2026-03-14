Oegandese oppositieleider Bobi Wine ontvlucht land

door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 19:55
KAMPALA (ANP/AFP) - De Oegandese oppositieleider Bobi Wine is Oeganda ontvlucht. Hij zat sinds januari ondergedoken, nadat hij had gezegd dat er gefraudeerd was bij de presidentsverkiezingen. Zittend president Yoweri Museveni werd uitgeroepen tot winnaar.
"Als je deze video ziet, heb ik het land inmiddels verlaten", zegt Wine in een video op zijn eigen X-account. "Op het juiste moment zal ik terugkomen om door te gaan met de missie."
Een dag na de verkiezingen in januari deed de Oegandese politie een inval in het huis van Wine, een voormalige populaire zanger. Hij wist te ontkomen, maar is sindsdien niet in het openbaar verschenen. Volgens Wine, wiens echte naam Robert Kyagulanyi is, hebben alle veiligheidsdiensten de afgelopen twee maanden achter hem aangezeten, maar is het hen niet gelukt hem op te pakken.
In de video zegt Wine dat hij zich hard wil maken voor internationale sancties tegen de regering van de 81-jarige Museveni. Het is niet bekend in welk land hij zich bevindt.
