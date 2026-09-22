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Oekraïens energiebedrijf meldt onherstelbare schade door aanval

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 12:15
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KYIV (ANP/RTR) - Het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz zegt dat een olie- en gasinstallatie in de centrale regio Poltava kritieke schade heeft opgelopen door een Russische aanval. Daarbij zouden ballistische raketten zijn ingezet.
Volgens Naftogaz werden de technische installaties van het complex geraakt door zeker vijf raketten. Het olie- en gascomplex is sinds 2022, nadat Rusland Oekraïne binnenviel, meermaals het doelwit geweest van aanvallen. Door de nieuwste schade is herstel en het opnieuw in gebruik nemen van het complex onmogelijk geworden, stelt Naftogaz.
De Oekraïense autoriteiten zeggen dat de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne vier mensen het leven hebben gekost. In het noorden kwamen duizenden mensen zonder stroom te zitten. Het Russische ministerie van Defensie heeft verklaard dat het leger industriële en militaire doelen in Oekraïne heeft getroffen, waaronder de brandstof- en energiesector en haveninfrastructuur.
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