ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin boos over weigeren visum voor onderminister door VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 12:13
anp220926116 1
Volg ons op Google Nieuws
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zegt dat de Verenigde Staten hebben geweigerd om een visum te verlenen aan onderminister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Alimov. Hij had de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York willen bijwonen, maar kreeg daar geen toestemming voor. Het Kremlin spreekt van een "onvriendelijke actie".
Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov gaat deze weigering in tegen de verplichtingen die de VS hebben als gastheer van de Verenigde Naties. Moskou neemt contact op met Washington om de zaak te bespreken.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is wel welkom in New York. Volgens het Russische persbureau TASS heeft hij woensdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio.
Het is gebruikelijk dat de VS diplomatieke afvaardigingen naar New York laten komen voor de vergadering van de VN. Maar de regering van president Donald Trump weert meer delegaties, zoals onder meer die van de Palestijnse president Mahmoud Abbas.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Hoe minder Nederlanders gas gebruiken, hoe duurder het wordt voor jou als achterblijver

Loading