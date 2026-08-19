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Zeven jongeren aangehouden na onrust door conflict in wijk Arnhem

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 12:48
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ARNHEM (ANP) - De politie heeft dinsdagavond zeven jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken in de Arnhemse wijk Geitenkamp. In de volkswijk is het sinds eind vorige week onrustig door een conflict, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Gelderland.
Details over de aard van het conflict geeft de woordvoerder niet. "Het loopt niet elke avond hoog op, maar het borrelt."
Vier van de jongeren zijn minderjarig, drie tussen de 18 en 23 jaar. Ze komen allemaal uit de buurt, aldus de politie. Als ze zijn verhoord, worden ze later op de woensdag heengezonden.
De politie zegt samen met partners aandacht te hebben voor het conflict en hoopt dat de rust terugkeert. "Neem het heft niet in eigen handen. Bel bij overlast of strafbare feiten de politie, kijk bij andere langdurige problemen wat de gemeente of woningbouw wellicht kan betekenen. Maar laat de instanties hun werk doen."
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