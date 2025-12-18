Oekraïense delegatie voor onderhandelingen onderweg naar VS

KYIV (ANP/AFP) - Een Oekraïense delegatie is onderweg naar de Verenigde Staten voor overleg met Amerikaanse functionarissen over het stoppen van de oorlog met Rusland. De teams spreken elkaar vrijdag en zaterdag, aldus president Volodymyr Zelensky. Hij voegde eraan toe dat Europese functionarissen mogelijk aanschuiven.

Er ligt een Amerikaans vredesplan op tafel over het beëindigen van de oorlog. Volgens Zelensky zijn er nu geen definitieve voorstellen. Hij herhaalde zijn oproep aan bondgenoten om Oekraïne te versterken voor het geval Rusland weigert de oorlog te stoppen.

Het plan is aangepast na topoverleg met zowel Oekraïne als Rusland. Hoe het plan er nu uitziet en in hoeverre de strijdende partijen het ermee eens zijn, is niet bekend. Het oorspronkelijke plan vroeg om grote concessies van Oekraïne, bijvoorbeeld over het opgeven van grondgebied.