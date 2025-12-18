Kindertelefoon meest gebeld over vrije tijd en seksualiteit

UTRECHT (ANP) - De Kindertelefoon is dit jaar het meest gebeld over vrije tijd, seksualiteit, pesten, thuis en familie en emotionele problemen. Dat meldt de organisatie, die dit jaar 320.000 gesprekken voerde met kinderen tussen de 8 en 18 jaar. Gemiddeld kwamen er per dag meer dan negenhonderd telefoontjes en chats binnen.

Meisjes bellen vaker over emoties en hun thuissituatie dan jongens, die vaker vragen stelden over seksualiteit en pesten, becijferde de organisatie. Jonge kinderen belden en chatten meer over verveling, wat te doen met hun vrije tijd en hobby's. Oudere kinderen van rond de 16 jaar deelden vaker zorgen over hun mentale gezondheid, zoals over stress en spanning, maar ook zelfbeschadiging.