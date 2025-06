Oekraïense dienst claimt ontploffing bij Krimbrug

KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense veiligheidsdienst SBOe claimt een brug tussen de Krim en Rusland te hebben aangevallen met explosieven. Daarbij zou de brug beschadigd zijn geraakt. Hoe groot de schade is, is niet duidelijk. De brug lijkt nog in gebruik te zijn.

De SBOe zegt op Telegram dat dinsdagochtend vroeg 1100 kilo explosieven onder water zijn afgegaan. Daardoor raakten pijlers van de 17 kilometer lange Krimbrug beschadigd, aldus de dienst.

De brug is een belangrijke aanvoerroute voor de Russische troepen in de oorlog in Oekraïne. De SBOe spreekt van een "unieke speciale operatie" waar lang aan is gewerkt. De dienst zegt ook achter aanvallen uit 2022 en 2023 gezeten te hebben.

Brug gesloten

De dienst heeft beelden gepubliceerd waarop de ontploffing te zien zou zijn. Water spuit de lucht in en puin vliegt in het rond. Op een foto is schade aan de zijkant van het bouwwerk te zien.

Volgens Russische staatsmedia is de brug eerder dinsdag ongeveer vier uur gesloten geweest.